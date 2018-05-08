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Минстрой: Архангельская область – один из лидеров реализации краткосрочных планов капремонта

Ход и промежуточные результаты реализации программ капитального ремонта в субъектах Российской Федерации обсудили в рамках всероссийского видеоселекторного совещания 25 июня в Минстрое России.

Мероприятие прошло под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира ЯКУШЕВА.

Архангельскую область на селекторе представляли зампред правительства региона Андрей ШЕСТАКОВ, министр ТЭК и ЖКХ Андрей ПОТАШЕВ, руководитель регионального управления Роспотребнадзора  Роман БУЗИНОВ, руководитель ГЖИ по Архангельской области Анатолий ЛУКИН, директор регионального Фонда капремонта Александр БАРАЕВ.

Совокупная плановая стоимость работ по капитальному ремонту с учетом завершения краткосрочных планов прошлых лет составляет более 250 млрд руб. По состоянию на 1 июня 2018 г. законтрактовано работ по капремонту на сумму порядка 158,7 млрд руб., что на 10% превышает уровень законтрактованности на аналогичный период прошлого года.  Отмечено, что показатели Архангельской области по заключению контрактов на проведение ремонтных работ – на очень достойном уровне по сравнению с другими субъектами РФ.

Собираемость взносов в целом по стране за первые пять месяцев 2018 года составила 90,34%, собрано 68,1 млрд руб.

На совещании назвали регионы, которые лидируют в реализации краткосрочных планов капитального ремонта 2018 года. Это Белгородская, Владимирская, Тульская, Архангельская, Новосибирская области, город Москва, Алтайский край. Особо отметили регионы с наибольшим уровнем собираемости взносов, зафиксированных в 2018 году - это Калужская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Омская, Сахалинская области, Пермский край.

В Минстрое России также напомнили о необходимости соблюдения нормы в соответствии с частью 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, направленной на эффективное и полное расходование собранных средств собственников.

25 июнь 17:11 | : Будни

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