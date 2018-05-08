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Журавлик с именем. Архангельские активисты ОНФ ищут павших героев

В рамках всероссийской акции «Поверка павших» активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области 22 июня, в День памяти и скорби, почтили память красноармейцев, уроженцев Поморья, отдавших свои жизни за освобождение Родины.

Активисты проекта ОНФ «Память народа – Волонтеры памяти» из Москвы, Крыма и Санкт-Петербурга, специалисты международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» к маю 2018 г. восстановили и вернули из небытия около 10 тыс. имен уроженцев 71 региона нашей страны, которые более 70 лет числились неизвестными. Среди них имена 59 северян, погибших на территории Австрии и Германии в последние месяцы войны. Представители регионального отделения ОНФ зачитали имена погибших героев.

К акции ОНФ «Поверка павших» присоединился отряд юнармейцев из общеобразовательной школы №10 областного центра. Будущие защитники Отечества возложили цветы к монументу Победы воинам-северянам и прикрепили к кусту жасмина 59 бумажных журавликов с именами героев. Среди них архангелогородцы гвардии рядовой Валерий Трофимович Дерягин, погибший и захороненный на мемориале в Берлине, старшина Александр Яковлевич Князев, рядовой Клавдий Георгиевич Якшин родом из Коношского района, который погиб, когда ему было всего 19 лет и захоронен в Берлине.

«Мы изучили списки имен наших героев-земляков. Захотелось представить, как они жили перед войной. Наверное, много работали, мечтали о море, семье и детях, гоняли в футбол. Ведь почти тридцать ребят из списка павших – 20-летние парни, – сказал член регионального штаба ОНФ Кирилл Неелов. – Мы всегда будем помнить о них, и многие горожане сегодня прочитают вслух их имена, написанные на журавликах».

«Региональное отделение ОНФ направит запросы в архивы и администрации муниципальных образований для получения искомых записей актов гражданского состояния, относящихся к родственникам солдат, чьи имена удалось восстановить. Общественники вместе с представителями власти постараются найти родственников павших бойцов, а затем связаться с ними, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Коноплев. – ОНФ может изготовить именные (персональные) сертификаты памяти с подтверждением установленного места захоронения погибшего участника Великой Отечественной войны. Для этого необходимо установить контактные данные родственников погибших солдат».

По итогам мероприятия общественники направят обращения в адрес муниципальных органов исполнительной власти с просьбой организовать работы по увековечиванию восстановленных имен солдат на действующих мемориалах или рассмотреть возможность установки новых мемориальных плит с восстановленными именами красноармейцев.

25 июнь 14:02 | : Будни

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