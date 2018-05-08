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Игорь Скубенко: "Поздравляю, коллега!"

В поздравлении главы Северодвинска Игоря Скубенко, адресованном главе Архангельска Игорю Годзишу, говорится:

«Уважаемый Игорь Викторович!

От имени жителей Северодвинска и от себя лично поздравляю Вас и всех горожан с 434-м Днём рождения города.

В последнее время колыбель Российского флота, столица Поморья и Город воинской славы Архангельск стал также известен как форпост укрепления российских позиций в Арктике.

Значимость столицы Поморья в реализации этой стратегически важной государственной задачи лишь возрастает год от года. Город стал местом проведения международных форумов, здесь концентрируется передовая отечественная наука,  создаются условия для реализации открытий.

Между нашими городами сложились крепкие взаимовыгодные партнёрские связи, что позволило Северодвинску стать одной из головных площадок по выполнению ряда важных государственных задач в сфере освоения Арктики.

Наши города плодотворно сотрудничают во всех сферах деятельности. А впереди нас ждут еще много интересных совместных проектов.

Желаю столице Поморья дальнейшего процветания, а всем жителям областного центра – благополучия и удачи в добрых начинаниях!».

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

25 июнь 10:16 | : Будни

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