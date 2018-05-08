Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ольга ОСИЦЫНА: Всё начинается с Архангельска

Жизнь человека начинается с его первых впечатлений.

Мои – берег, на который накатывают волны от пароходов, идущих по Северной Двине, а я пробую ладошкой воду, уже теплая, можно купаться.

Качели во дворе дома моего детства, их сладкий скрип, когда до тебя доходит очередь качаться.

Дребезжание трамвая под окна, который вряд ли когда-нибудь снова побежит по улицам моего родного города.

Звуки, запахи детства… это всё мой Архангельск.

Самый лучший, самый близкий город на Земле. Где случилась первая радость, первая любовь, первая победа. Даже первое разочарование тоже здесь, этого не отнимешь.

Родной город всегда в твоем сердце, какие бы временные сложности он не переживал. Ведь настоящий патриотизм начинается с малой родины.

С праздником, земляки. С Днем рождения нашего Архангельска!

Всегда ваша,

депутат Архангельского областного Собрания Ольга ОСИЦЫНА  

24 июнь 09:25 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (213)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20