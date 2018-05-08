Ольга ОСИЦЫНА: Всё начинается с Архангельска

Жизнь человека начинается с его первых впечатлений.

Мои – берег, на который накатывают волны от пароходов, идущих по Северной Двине, а я пробую ладошкой воду, уже теплая, можно купаться.

Качели во дворе дома моего детства, их сладкий скрип, когда до тебя доходит очередь качаться.

Дребезжание трамвая под окна, который вряд ли когда-нибудь снова побежит по улицам моего родного города.

Звуки, запахи детства… это всё мой Архангельск.

Самый лучший, самый близкий город на Земле. Где случилась первая радость, первая любовь, первая победа. Даже первое разочарование тоже здесь, этого не отнимешь.

Родной город всегда в твоем сердце, какие бы временные сложности он не переживал. Ведь настоящий патриотизм начинается с малой родины.

С праздником, земляки. С Днем рождения нашего Архангельска!

Всегда ваша,

депутат Архангельского областного Собрания Ольга ОСИЦЫНА