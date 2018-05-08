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Тяжелая ноша Михаила Будниченко. Что несет гендиректор "Севмаша"?

Депутаты горсовета Северодвинска единогласно проголосовали за присвоение генеральному директору АО «ПО «Севмаш» Михаилу Будниченко звания «Почётный гражданин Северодвинска».

Михаил Будниченко работает на Севмаше с 1977 года. Трудовую биографию начал в стапельном цехе 50 - учеником слесаря-монтажника судового. В июне 2012 года он возглавил один из крупнейших судостроительных комплексов России.

Михаил Будниченко награждён медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), Почётной грамотой Минпромторга РФ (2009), знаком «За заслуги перед Северодвинском» (2009). Он имеет звания «Заслуженный машиностроитель РФ» (2004), «Почётный судостроитель» (2009). 

- Генеральный директор Севмаша несёт ответственность не только за развитие предприятия, но за социально-экономическую ситуацию всего города. Он принимает активное участие в развитии социальной сферы Северодвинска: благодаря постоянной шефской помощи возглавляемого им предприятия городская детская клиническая больница является лидером в нашем регионе. На личном контроле у гендиректора и профориентационная работа со школьниками, строительство жилья и развитие социальных объектов предприятия, - отметил глава города Игорь Скубенко.

Нагрудный знак и документы генеральному директору Севмаша будут вручены на торжественном собрании, посвящённом 80-летию Северодвинска.


22 июнь 08:11 | : Будни

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