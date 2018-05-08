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Северодвинск: У нас будет своя Аллея славы

Город готовится к посадке аллеи славы. Акция состоится рядом с Дворцом молодёжи «Строитель» 21 июня в 17:00. Принять участие в ней планирует и глава города корабелов Игорь Скубенко.

 

Начальник отдела экологии и природопользования Лилия Элимелах напомнила, что стать участником знаменательного события может абсолютно каждый житель.

- Я приглашают всех, кто неравнодушен к облику и экологии города, посадить своё дерево. Аллея славы станет символом очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а в преддверии 80-летнего юбилея Северодвинска - знаком нашей любви и уважения к тем, кто строил наш город, - подчеркнула Лилия Элимелах.

Она добавила, что подготовительные работы завершены: саженцы доставлены из Архангельска, а все 200 лунок выкопаны. В этом городу помогли муниципальные предприятия «Спецавтохозяйство», «Горсвет» и «Горвик», управляющие организации МПЖРЭП, ЖКТ и ЖКК, а также ООО «ЖКХ-Норд».

- Наш отдел готов обеспечить участников акции инвентарём, но будет неплохо, если добровольцы придут со своими перчатками и лопатами. Это даст возможность принять участие в посадке аллеи славы большему числу желающих, - подчеркнула Лилия Элимелах.

Напомним, в честь Дня Победы питомник деревьев «Ecoplant» провёл всероссийскую акцию «Аллеи славы». Город воинской славы Архангельск стал победителем народного голосования и по условиям акции получил 1000 саженцев, 200 из которых глава столицы Поморья Игорь Годзиш решил передать Северодвинску.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

21 июнь 09:44 | : Будни

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