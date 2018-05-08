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Что там трещит за углом? Архангельск на покосе

В областном центре продолжается сезонный покос травы. В этом году впервые в процессе будет задействована специальная техника.

 Как сообщил заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, муниципалитет продолжает работу по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

- В связи с этим в Архангельске принят план обеспечения устойчивости городского бюджета, одним из пунктов которого являются централизация закупок и проведение совместных торгов по различным направлениям. Данные правила были применены и в отношении покоса травы, - отметил Даниил Шапошников.

Ранее покос осуществлялся в округах города разными способами – в основном, вручную или с помощью моторизированной косы. В каждом округе был свой собственный контракт на эти работы, и соответственно, формировалась собственная цена. После анализа ситуации, выяснилось, что, исходя из бюджетной эффективности, выгоднее косить траву с использованием специальной техники. Это касается как финансовой экономии, так и качества работ.

- Был проведён аукцион на покос травы во всех округах, обязательным условием которого было наличие технических средств. Победителем аукциона стало ООО «Рембыттехника», - пояснил Даниил Шапошников.

В округах уже составлен график покоса травы. Во вторник на площадь Ленина, расположенную в Октябрьском округе, выйдут три самоходных газонокосилки американского производства. Они же будут задействованы и в других частях города. В случае необходимости подрядчик готов закупить дополнительную технику.

Напомним, что сейчас покос травы идёт в Ломоносовском и Октябрьском округах.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

18 июнь 12:00 | : Будни

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