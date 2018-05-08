"Спасители наши!". Роман Зарипов поздравляет архангельских медиков с профессиональным праздником

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения Архангельска!

Примите сердечные поздравления в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвра­щает нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет новорождённым, стоите за операционным столом, спасаете тяжело­больных, оказываете людям неотложную и необходимую по­мощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде!

Роман Зарипов, депутат Архангельской городской Думы