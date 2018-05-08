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Игорь Скубенко: "Отпустите фанатов с работы пораньше". Северодвинск - город футбольный

На оперативном совещании в городской администрации глава Северодвинска Игорь Скубенко порекомендовал руководителям структурных подразделений отпустить 14 июня пораньше с работы футбольных болельщиков.

- Чемпионат мира по футболу - спортивное событие огромной важности. Мы все его очень ждали, и я понимаю чувства наших болельщиков. Прошу завтра руководителей управлений, комитетов и отделов отпустить наших коллег - футбольных фанатов - пораньше, чтобы они успели на открытие чемпионата и смогли посмотреть трансляцию матча между сборными России и Саудовской Аравии, - отметил Игорь Скубенко.

Добавим, что матч - открытие чемпионата состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Его трансляция начнется в 18:00.

 

14 июнь 10:29 | : Будни

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