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Черчесов, Бог с тобой! Патриарх Кирилл призвал помолиться за футбольную сборную России

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на успешный исход чемпионата мира по футболу для российской сборной и молится, чтобы «все было правильно и достойно» у спортсменов национальной команды.

«Надеюсь, что это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей. Конечно, во многом это будет зависеть еще от игры нашей футбольной команды, здесь остается только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», — заявил предстоятель Русской Церкви на заседании Высшего церковного совета в Москве.

Предстоятель Церкви также призвал гостеприимно встретить в российских храмах всех гостей чемпионата. «Я просил бы, чтобы все мы были готовы принимать, в том числе, и на церковных площадках всех тех людей, которые будут обращаться, задавать нам вопросы, интересоваться церковной жизнью. Это наш долг гостеприимства и наш пастырский долг», — добавил Святейший.

Команда Станислава Черчесова в четверг, 14 июня, в матче открытия ЧМ–2018 встретится в «Лужниках» со сборной Саудовской Аравии, матч начнется в 18:00. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.

(по материалам Архангельской епархии)

14 июнь 10:21 | : Будни / Верую

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