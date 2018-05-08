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Помни, водитель, Прокопия Галушина. "Водоканал" перекрывает улицы Архангельска

Это в связи с ремонтом водопроводных сетей, что будет проводиться с 8.00 14 июня по 8.00 21-го в районе начала улицы Галушина.

План объезда:

По маршрутам № 5, № 64, в направлении центра города: пр. Ленинградский — ул. Первомайская — ул. Фёдора Абрамова — ул. Галушина и далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Галушина — ул. Фёдора Абрамова — ул. Первомайская — пр. Ленинградский и далее по маршруту;

По маршруту № 61 в направлении центра города: ул. Галушина — ул. Фёдора Абрамова — ул. Первомайская — пр. Ленинградский и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Ленинградский — ул. Первомайская — ул. Фёдора Абрамова — ул. Галушина и далее по маршруту;

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта.

13 июнь 14:47 | : Будни

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