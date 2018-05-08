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Владимир Путин: Верить в Бога начинают, когда основательно прижмет

Президент России во время традиционной ежегодной прямой линии ответил на вопрос о вере в Бога. Владимир Путин считает, что в экстремальной ситуации вера проявляется даже у атеистов.

По словам президента, вопрос веры — самый интимный. «Вы знаете, очень трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, человек рождается уже с верой в душе. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать», — сказал Владимир Путин в ответ на просьбу рассказать, когда он поверил в Бога.

Многие соотечественники проявили веру в Бога на войне, считает глава государства: «Скажем, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге. Когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом».

Из публикации главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока «Надежды и риски «прямой линии» с Путиным»: - Когда вы поверили в Бога? Президент стал отвечать… а мне захотелось выключить телевизор. Не люблю интимностей… тем более, от первого лица.   

Владимир Путин в 16-й раз поговорил с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций. На прямую линию поступило более двух миллионов вопросов.

 

13 июнь 11:05 | : Будни / Верую

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