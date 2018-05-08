Игорь Скубенко: "Это праздник настоящих патриотов"

В поздравлении главы Северодвинска говорится:

«Уважаемые северодвинцы!

Поздравляю вас с праздником национального единения - с Днём России!

Северодвинск всегда был и останется форпостом государства на беломорском Севере. Здесь живут и работают настоящие патриоты своей страны. Мы граждане великой России и гордимся этим!

В историю Отечества навсегда вписаны боевые подвиги и трудовые свершения северодвинцев. Сохраняя и приумножая славные традиции, мы всегда помним о том, что от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит будущее страны и любимого города.

Совместными усилиями, работая в дружной команде единомышленников, мы решим любую задачу и справимся с любым испытанием. Никому не дано поколебать крепость духа, дружбу и сплоченность северодвинцев.

Желаю вам мира и согласия, благополучия и достатка в семьях, здоровья и новых свершений!».