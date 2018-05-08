"С Днем России!". Поздравление от главы Архангельска Игоря Годзиша

- Эта дата напоминает каждому, кто любит нашу Родину, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности вместе мы – граждане единого государства. Забота о нашем общем доме, помощь старшему поколению, поддержка молодежи, радость за детей, уважение к взглядам живущих рядом людей, достижения на работе и участие в общественной жизни – вот вклад каждого из нас в настоящее и будущее родного города, региона и страны. Желаю вам удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Отечества! С праздником, дорогие друзья, с Днём России! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.