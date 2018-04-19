Как отдохнуть летом в Архангельской области... и остаться в живых

На вопросы журналистов отвечали начальник управления уголовного розыска областного УМВД Максим Хохулин, руководитель агентства государственной противопожарной защиты и гражданской защиты Александр Уваров и врио начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Архангельской области Александр Сугако.

Как отметил Александр Уваров, отправляясь за грибами, на охоту или рыбалку, каждому любителю отдыха на природе следует обязательно сообщить близким, куда он идёт, с кем, по какому маршруту и когда планирует вернуться.

С собой у туриста, грибника или охотника обязательно должны быть завёрнутые в непромокаемый пакет спички, нож, заряженный мобильный телефон и небольшой запас еды.

Кроме того, отправляясь в лес, нужно взять с собой компас. И не тот, что вмонтирован в ручку ножа или крышку термоса, а настоящий, проверенный прибор.

- Сегодня многие надевают одежду камуфляжной расцветки. Если бы вы знали, как это осложняет работы по поиску! Один из элементов одежды обязательно должен быть ярким. Это может быть кепка или сапоги, – отметил Александр Уваров.

Если вы всё же заблудились, главное – не паниковать. Успокойтесь, остановитесь и прислушайтесь. Возможно, вы услышите звуки машин или другой техники. Выйти к людям помогут линии электропередач, просеки, лесовозные дороги.

Если с собой у вас есть телефон, но вы находитесь за пределами зоны доступа, прибор лучше выключить до тех пор, пока вы не выйдете на возвышенность или открытый участок местности, где, по вашему представлению, связь может быть. Лишние приложения и функции в гаджете лучше отключить. Чтобы вызвать помощь, наберите номер 112.

Если, блуждая по лесу, вы набрели на избушку – оставайтесь в ней. При организации поисков спасатели в первую очередь ищут людей именно в таких строениях. Кроме того, там, как правило, имеется небольшой запас продуктов, сухие дрова, можно согреться и укрыться от непогоды.

В случае, если вы отправляетесь в поход с ребёнком, ему также необходимо разъяснить, что делать если заблудился. И здесь правило «без паники» – самое главное. Говоря об отдыхе на воде, эксперты отметили, что совмещать рыбалку или купание с употребление спиртных напитков ни в коем случае нельзя. Другое важное правило отдыха на воде – дети должны быть всегда под присмотром родителей. Только так можно избежать беды.

Необходимо соблюдать простые правила, отправляясь на отдых на дачи или в тёплые края, чтобы вернувшись, не обнаружить своё жилище разорённым.

Попросите близких людей раз в несколько дней вынимать корреспонденцию из вашего почтового ящика, а заодно проверять квартиру. Будет нелишним установить в жилище систему охранно-пожарной сигнализации. Не хвастайтесь в соцсетях, когда, а главное, на какой срок вы уезжаете из дома. Не рассказывайте об этом случайным людям, – посоветовал начальник управления уголовного розыска областного УМВД Максим Хохулин.

Организуя свой отдых, сегодня многие люди покупают билеты, путёвки или бронируют номера посредством сети Интернет. И здесь, по словам начальника областного УГРО, важно быть очень внимательным.

- Лучше пользоваться услугами известных вам туристических компаний или выезжать на отдых в места, которые вам порекомендовали ваши близкие. Сегодня преступники нередко используют сайты-двойники, чей адрес нередко отличается от оригинального всего на один знак. Поэтому, делая заказ билетов, путёвок или бронируя номер в отеле, будьте бдительны. Обращайте внимание на размещённые на сайте контакты. Указанные мошенниками телефоны, как правило, относятся к другому региону, – заметил Максим Хохулин.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)