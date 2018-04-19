В Архангельской области обнародованы итоги реализации программы капремонта жилых домов за 5 месяцев 2018 года

В Архангельской области продолжается реализация краткосрочной программы капремонта многоквартирных жилых домов. По информации начальника отдела контроля Фонда капремонта Анны ГОРИНОЙ, в 2018 году в основном плане капремонта – 334 дома, где запланировано выполнить 593 вида работ.

В настоящее время по плану КР-2018 заключены 244 договора на производство работ, что составляет 73%, и 457 договоров на отдельные виды работ (77%).

По 83 МКД (25%) уже завершены все виды работ – их проведено 153 (26%).

На 130 домах (39% от плана) в настоящее время подрядчиками ведутся работы по 268 видам (45% от плана).

Так, в Архангельске завершены все виды работ по 36 домам (37%) из 98, ведутся работы по 17 МКД, заключены договоры по 67 объектам. По плану 2018 года это 134 вида работ, из которых 49 (37%) выполнены.

В Северодвинске из 64 домов сегодня отремонтированы 12 (19%), в работе – 45 по 108 видам работ из 151.

В Новодвинске сданы 2 дома из 21 (10%), это 8 видов работ из 48 (17%).

Самый высокий процент выполнения – 63% - пока по Вельскому району: там из 8 домов работы завершены по пяти, из 16 видов работ выполнено 11 (69%).

Наполовину программа капремонта – 2018 завершена в Вилегодском и Шенкурском районах, а также МО «Мирный».

Кроме того, в краткосрочный план капитального ремонта МКД в 2018 году включены 289 домов из резервного перечня, из которых 107 в Архангельске, 101 – в Коряжме, 24 – в Котласе, 6 – в Новодвинске, по 5 – в Ленском и Приморском районах, по 4 дома – в Вельском, Каргопольском, Онежском и Устьянском районах, по 3 дома – в Коряжме, Мирном, Виноградовском, Пинежском и Плесецком районах, по 2 – в Котласском, Няндомском, Холмогорском и Шенкурском районах, по одному дому – в Лешуконском и Мезенском районах.

На сегодняшний день, согласно данным отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области, из резервного перечня заключены договора по 105 домам (36%) по 231 виду работ (51%), из них завершен ремонт в 10 домах (3%) по 30 видам работ (7%) – 5 в Архангельске, по 2 – в Северодвинске и Котласе и 1 в Вельском районе. Введутся работы по 79 МКД (27%) по 174 видам работ (38%).