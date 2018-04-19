По Техрегламенту Таможенного Союза в Архангельской области могут быть приостановлены порядка тысячи лифтов

Согласно этому документу, приостановки лифтов начнутся с февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области.

На 1 апреля 2018 года в жилых домах в городах России более 110 тысяч лифтов отработали свой нормативный срок службы. Это почти 25,6% от всего лифтового парка, учитывая, что в многоквартирных домах всего 433 тысячи лифтов.

Кроме того, порядка 10 тысяч лифтов ежегодно вырабатывают свой нормативный срок службы. Для замены всех лифтов с истекшим межремонтным сроком потребуется свыше 221 млрд рублей (при средней стоимости замены одного лифта порядка 2 млн рублей).

Такие цифры содержатся в письме замглавы Минстроя Андрея ЧИБИСА, направленном вице-премьеру Дмитрию КОЗАКУ, курирующему в правительстве вопросы технического регулирования и технологического надзора.

В рамках региональных программ капремонта в 2014 году было заменено 6,5 тыс. лифтов, в 2015 — свыше 9 тысяч, в 2016 году — более 12 тысяч, а в 2017-м — более 13 тысяч. В текущем году предусмотрена замена порядка 16 тыс. лифтов. По прогнозу экспертов Минстроя, к началу 2020 года количество лифтов с истекшим межремонтным сроком удастся снизить до 94,7 тыс. (21,9%). Для их замены потребуется более 189 млрд рублей.

Такие темпы показывают, что выполнение норм, предусмотренных Техническим регламентом Таможенного союза, не представляется возможным. В регламенте указано, что по истечении назначенного срока службы использование лифта не допускается без экспертизы, которая установит, модернизировать ли его или полностью менять.

На встрече генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Александра БАРАЕВА и заместителя руководителя Северо–Западного управления Ростехнадзора Эдуарда ПИВОВАРОВА было подтверждено, что с вступлением в силу новых регламентирующих документов, предписывающих надзорному ведомству принимать меры для недопуска эксплуатации лифтового оборудования, пережившего 25-летний срок, лифты будут остановлены.





С учетом того, что новые правила Технического регламента Таможенного Союза вступят в силу с февраля 2020 года, готовиться надо к этому уже сейчас. По данным Фонда капремонта Архангельской области, в 2019 году по программе ускоренной замены лифтов необходимо поменять 259 подъемников в многоэтажных жилых домах. Но это данные по домам, находящимся в «общем котле». Плюс к ним – порядка тысячи домов, где средства на капремонт собираются на спецсчетах. И если по своим домам Фонд может с изрядной долей уверенности говорить о том, что лифты в них будут поменяны, то по спецсчетникам пока возникает огромный знак вопроса. Порядка тысячи единиц лифтового оборудования – это то количество лифтов, которые в 2018 – 2019 гг. гарантированно перешагнут 25-летний рубеж. Иными словами - тысяча лифтов в Архангельской области должны встать…

В 2016 году, когда зашла речь об общей для всей страны программе по ускоренной замене лифтового оборудования, уже звучало, что Архангельская область находится в перечне российских регионов с ветхим парком лифтового оборудования.

Напомним, что бюджет на ремонт лифтов формируется из денег, которые собственники платят за капремонт многоквартирных домов. С учетом размера минимального взноса в Архангельской области на капремонт 7,55 рубля с кв. метра и средней стоимости лифта в 2 млн рублей, для того, чтобы накопить на замену лифтов среднестатистическому четырехподъездному девятиэтажному дому общей площадью 9 тыс. кв. метров, потребуется почти 10 лет. А девяти- или двенадцатиэтажной «свечке» – и того больше. И это при условии, что средства Фонда капремонта будут тратиться исключительно на финансирование работ по замене лифтов, что на практике очень сложно.

Получается ситуация, когда спецсчетникам придется принимать решение – повышать ли им взнос, чтобы попытаться накопить на замену лифтов, или переходить в «котел»… Хотя позиция государства при создании региональных операторов была как раз иная – «подтолкнуть» людей к тому, чтобы они создавали спецсчета, тем самым научились самостоятельно принимать решения по ремонту и обслуживанию объектов своей собственности.

«Пороговая дата вступления в силу новых правил определена, - констатирует зам руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Эдуард ПИВОВАРОВ, - на сегодняшний день транслируется только, что будет приостановка лифтов. Как отреагирует законодатель, будет ли какая-то пролонгация, - нам пока не известно. Но если компромиссного решения не будет найдено – лифты приостановят. Речь идет и о жилом фонде, и о предприятиях и организациях, и об учреждениях здравоохранения»…

СПРАВКА:

В 2017 году Фонд капремонта Архангельской области заменил 305 единиц лифтового оборудования в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Мирном и Коряжме. В программе 2018 года – еще 300 лифтов – по 150 в Архангельске и Северодвинске. Реализация программы уже начата в обоих муниципальных образованиях.

В стандартной многоэтажке устанавливают лифты грузоподъёмностью до 400 килограммов, цена 1 лифта при этом составляет порядка 2 млн. рублей.