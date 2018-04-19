Архангельская область: Корюшка идет на нерест (видео)

Рыба в мае – начале июня заходит из моря в реки, чтобы отложить икру на чистом песчаном дне. Как правило, у местной корюшки наблюдается два-три таких захода. Последний из них в этом году начался 24 мая, и он был одним из самых массовых. Инспектора национального парка «Онежское Поморье», охраняя идущую на нерест рыбу, наблюдали за этим удивительным явлением природы. Начальник оперативной группы Павел Футоран сделал впечатляющее подводное видео и снял, как корюшка постепенно заполнила все русло нерестовой реки. Рыбы было так много, что временами она полностью закрывала видеокамеру.

Каждый нерестовый ход корюшки длится примерно неделю. Благодаря эффективной работе инспекторов никто не помешал корюшке на водоемах национального парка следовать основному инстинкту. Результаты наблюдений позволили сотруднику научного отдела Геннадию Дворянкину сделать вывод о хорошем состоянии местной популяции корюшки и дать благоприятный прогноз по запасам этой рыбы на 2019 год.