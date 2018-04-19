Игорь Скубенко: "Социальные работники... куда мы без вас"

В поздравлении главы Северодвинска с профессиональным праздником говорится:

«Уважаемые северодвинцы, дорогие друзья!



День социального работника - значимый праздник для всех тех, кто избрал своей профессией нелегкий труд по защите каждого жителя от всех невзгод в социальной сфере. Социальный работник - профессия особо важная, она требует от своих служителей огромной ответственности, доброты, душевного понимания и чувства такта.



Социальная защита - одно из самых приоритетных направлений власти любого уровня, в том числе и нашего города. Поддержка и оказание социальных услуг инвалидам, ветеранам, гражданам пожилого возраста, помощь семье и профилактика семейного неблагополучия, забота о детях с ограниченными возможностями и детях-сиротах - проблемы тысяч людей ложатся на плечи социальных работников.

Государственная забота о пожилых и инвалидах, малообеспеченных семьях и гражданах, находящихся в трудной жизненной ситуации - вот лишь малая доля задач, которые с успехом выполняют работники социальной ответственности!



В праздник хочется сказать слова искренней благодарности всем работникам органов социального обеспечения за их нелегкий труд. Именно вы принимаете все социальные проблемы разумом и сердцем, первыми беретесь за их преодоление.



Желаю вам здоровья и процветания. Пусть ваши сердца всегда будут щедрыми на доброту, любовь и милосердие. Счастья вам и благополучия!».

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)