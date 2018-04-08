В Северодвинске подводят первые итоги дорожного ремонта

Подрядчик – местная фирма «Магистраль» – уже заменила более 16,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия городских дорог, сообщается на официальной страничке администрации города в соцсети ВКонтакте

Начальник отдела коммунального хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи Анастасия Аверина рассказала, что завершены и уже приняты работы на четырёх участках городских дорог.

Среди них – Беломорский проспект от Архангельского шоссе до улицы Первомайской, улица Лесная от проспекта Ленина до улицы Железнодорожной и нечётная сторона проспекта Труда от улицы Ломоносова до улицы Карла Маркса, а также заново заасфальтированный перекрёсток Беломорского проспекта и улицы Первомайской.

- Подрядчик готовится предъявлять нашим специалистам участок улицы Советской от Беломорского проспекта до улицы Железнодорожной и начал снимать старый асфальт на 100-метровом участке улицы Карла Маркса от улицы Гагарина. Безусловно, в дождливую погоду работы не ведутся, поскольку и подрядчик, и заказчик заинтересованы в качестве покрытия, - подчеркнула Анастасия Аверина.

Она добавила, что гарантия на этот вид дорожного ремонта составляет два года.

На фото пресс-службы администрации Северодвинска – работы на улице Лесной