В команду спасателей храмов Русского Севера приглашаются волонтеры: Их ждет 14 экспедиций по Архангельской области

Летом участники проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» совершат 14 экспедиций в Архангельскую область. Восемь поездок посвятят спасению храма в Подпорожье Онежского района, сообщает пресс-служба Архангельской и Холмогорской епархии.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери, сооруженная в 1745—1757 годах, — один из лучших образцов онежской школы деревянного зодчества. Большая крестообразная церковь с пятиглавым кубоватым завершением основного объема и перекрытыми бочками под главками на шатрах боковыми прирубами сейчас пребывает в плохом состоянии.

Одна из экспедиций отправится в онежскую деревню Нименьгу, волонтеры поработают в храме Преображения Господня. Также добровольцы запланировали экспедицию в Красноборский район — там они потрудятся в храме иконы Божией Матери «Знамение» в селе Ляпуново.

В Верхнетоемском районе активисты двух экспедиций помогут сохранить храм Афанасия и Кирилла Александрийских в деревне Никитинской. В этом же районе ребята потрудятся для спасения Ильинского храма поселка Лахома.

На Каргополье добровольцы поработают в Никольской церкви в Волосово, а в Шенкурском районе — в храме Иоанна Предтечи в Литвиново.

На Русском Севере сохранилось около 600 деревянных храмов, большая часть из них нуждается в спасении. На помощь церквям уже больше 10 лет приезжают добровольцы «Общего дела» — участники проекта спасли от разрушения уже более сотни объектов в Карелии, Коми, Марий Эл, Архангельской, Кировской и Вологодской областях.

«До сих пор на Русском Севере можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. В годы советской власти огромное число храмов было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы и склады, оставалось в запустении. Нам выпала честь найти эти храмы, сохранить и передать потомкам. В первую очередь важно провести противоаварийные работы: отремонтировать кровли, закрыть окна, заменить сгнившие венцы в основаниях. Если не сделать этого сейчас, многие деревянные святыни скоро разрушатся, как уже исчезли безвозвратно сотни северных храмов», — сообщается на сайте «Общего дела».

Желающие присоединиться к команде спасателей храмов могут найти информацию здесь: http://obsheedelo.ru/index.php/ekspeditsii/prinyat-uchastie

Фото: https://www.kp.ru . Изображен храм Преображения Господня в деревне Нименьге Онежского района.