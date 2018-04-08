Церковь и спорт: Пренебрежение здоровьем - форма самоубийства

Экстремальное пренебрежение физическим здоровьем Церковь рассматривает как одну из форм самоубийства. Об этом заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первом заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

«Забота о теле является важной духовной задачей, потому что тело, по учению Церкви, является храмом живущего в нем Духа Святого (1 Кор. 6:19). Это не просто физическая субстанция. Другими словами, забота о человеческом теле является Богом благословленной деятельностью Церкви и христиан — членов Церкви», — сообщил Святейший.

По словам Патриарха Кирилла, отрицательное отношение к спорту у православных христиан имеет исторические корни. «Мы знаем, что спорт в Римской империи был очень жестоким, ристалища часто заканчивались человеческими жертвами. Именно поэтому святой Иоанн Златоуст осуждал участие в ристалищах. Но ошибочно утверждать, что Церковь вообще против спорта, это вовсе не так! — сказал Предстоятель, — Церковь против такого спорта, который ради удовлетворения страстей жертвует человеческими жизнями».

Святейший определил спорт как средство возвышения физической и духовной культуры человека, совершенствования личности. Патриарх Кирилл призвал священников уделять большее внимание спортивной жизни на приходах: «Воцерковление спорта — это пастырская задача, и поэтому Церковь призвана к ее несению самим Христом. Очень важно, чтобы на уровне приходов развивалась спортивная инициатива, создавались секции и проходили соревнования».

Предстоятель Русской Церкви с сожалением отметил, что православные верующие своим безразличием поддерживают ложный образ христианина как человека физически слабого, безвольного. «Якобы православный человек не может постоять за себя, не может защитить родных, семью, друзей. Это совершенная неправда, направленная на подрыв авторитета христианского мировоззрения, на вытеснение Церкви из мира спорта. Мы не можем отдавать пространство спорта на откуп людям, враждебным христианству», — сообщил Святейший.

Малоактивная позиция Церкви по отношению к спорту приводит к тому, что все больше спортсменов возрождает языческие традиции. «Когда мы стали получать информацию о том, что среди спортсменов становятся популярными языческие воззрения, мы вначале отнеслись к этому как к исключению из правил. Но большой объем информации показал, что и в спортивной среде, и в среде военнослужащих становятся популярными языческие идеи. И спортсмены, и защитники Отечества нуждаются в духовной поддержке. Если же они будут мотивировать себя языческим мировоззрением, ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Патриарх Кирилл.

Спортсмены расположены к духовному поиску неслучайно — ведь их путь очень близок к пути аскетов. И в спорте, и в христианской аскетике есть самоограничение, напряжение воли для достижения конкретной цели. «Без волевых усилий, без самоограничения не может быть никаких достижений в области спорта, как и в духовной жизни не может быть успехов без самоограничения и без подвига. Именно здесь и закладывается основа очень глубокого взаимодействия Церкви, христианского мировоззрения со спортом», — отметил Святейший.

Продолжая сравнивать христианскую аскетику и спорт, Предстоятель призвал спортсменов противостоять искушениям: «Чем выше подвиг, тем сильнее искушения. Устоять, не поддавшись гордости или иной страсти, — задача непосильная, и здесь требуется помощь Божия. Поэтому священник призван помогать спортсмену находить смыслы в своем делании — не разрушать мотивацию на сверхусилие, победу, а придавать ей правильный смысл».

В некоторых случаях поражение может принести большую духовную пользу, чем победа. Поэтому без работы над душой, над выжиганием гордости и тщеславия никак нельзя. «Если проанализировать успехи спортсменов и их биографии, легко убедиться: там, где слава и тщеславие были на первом месте, жизненный путь всегда оборачивался неудачей, — заметил Патриарх Кирилл. — Всё в порядке, пока спортсмен на пьедестале, а потом внутренние амбиции начинают мучить, разрывать, а духовной силы управлять собою нет. Поэтому духовная аскеза, в правильном смысле этого слова, должна непременно сопровождать спортсмена, особенно того, кто добивается выдающихся достижений».

Сам Святейший также уделяет спорту определенное место в своей жизни. «Не представляю, как бы я справлялся с нагрузками, если бы не занимался физкультурой. Я каждый день выполняю спортивные упражнения. И поэтому должен сказать, что это очень помогает, держит тебя в тонусе и формирует волевые качества», — сказал Предстоятель Русской Церкви, порекомендовав всем начать заниматься физкультурой, в особенности священникам и архипастырям.

(по материалам Архангельской епархии)