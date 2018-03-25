Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: И ходить бы нам неграми. Неожиданный привет от неандертальцев!

В статье доктора биологических наук М.С. Гельфанда «Геном неандертальца: открытые вопросы» достаточно подробно описана генетическая взаимосвязь между человеком разумным и неандертальцем.  

И главное, что вызывает интерес — это тот факт, что автор в своей работе цитирует порядка сорока англоязычных источников! Сведения, которые встречались в русскоязычных СМИ, например, о том, что у современных людей порядка 1-4% генов неандертальцев, являются обрывочными, а тут — полная картина современного научного знания. 

Итак, примечательные цитаты: 

1) «Сопоставление же геномов неандертальца и современных людей показало, что примерно 2% генома каждого современного европейца и азиата имеет неандертальское происхождение (а в африканских популяциях неандертальские аллели отсутствуют)». 

2) «Неандертальцы были светлокожими, с рыжими волосами и светлыми глазами. Об этом нам поведал вариант гена MC1R…». 

3) «Когда темнокожие кроманьонцы, предки современных людей, ушли из Африки на север и гибридизовались с неандертальцами, уже приспособленными к жизни в условиях существенно более слабого (другая широта) и редкого (иной климат) солнечного излучения, они получили неандертальские варианты соответствующих генов, оказавшиеся адаптивными. Во-вторых, неандертальские и денисовские варианты часто встречаются в генах, определяющих работу иммунной системы». 

Таким образом, получается, что современные европейцы и азиаты получили от неандертальцев светлую кожу, волосы и глаза! То есть, если бы не неандертальцы, то жители Евразии, преимущественно, были бы темнокожими! Такой необычный «привет из прошлого»! 

Какие еще загадки таит в себе геном человека? Кто знает!

Константин Щемелинин, крымский писатель

07 июнь 10:36 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (68)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20