Константин Щемелинин: И ходить бы нам неграми. Неожиданный привет от неандертальцев!

В статье доктора биологических наук М.С. Гельфанда «Геном неандертальца: открытые вопросы» достаточно подробно описана генетическая взаимосвязь между человеком разумным и неандертальцем.

И главное, что вызывает интерес — это тот факт, что автор в своей работе цитирует порядка сорока англоязычных источников! Сведения, которые встречались в русскоязычных СМИ, например, о том, что у современных людей порядка 1-4% генов неандертальцев, являются обрывочными, а тут — полная картина современного научного знания.

Итак, примечательные цитаты:

1) «Сопоставление же геномов неандертальца и современных людей показало, что примерно 2% генома каждого современного европейца и азиата имеет неандертальское происхождение (а в африканских популяциях неандертальские аллели отсутствуют)».

2) «Неандертальцы были светлокожими, с рыжими волосами и светлыми глазами. Об этом нам поведал вариант гена MC1R…».

3) «Когда темнокожие кроманьонцы, предки современных людей, ушли из Африки на север и гибридизовались с неандертальцами, уже приспособленными к жизни в условиях существенно более слабого (другая широта) и редкого (иной климат) солнечного излучения, они получили неандертальские варианты соответствующих генов, оказавшиеся адаптивными. Во-вторых, неандертальские и денисовские варианты часто встречаются в генах, определяющих работу иммунной системы».

Таким образом, получается, что современные европейцы и азиаты получили от неандертальцев светлую кожу, волосы и глаза! То есть, если бы не неандертальцы, то жители Евразии, преимущественно, были бы темнокожими! Такой необычный «привет из прошлого»!

Какие еще загадки таит в себе геном человека? Кто знает!

Константин Щемелинин, крымский писатель