Священник: "Любовь - не только бабочки в животе"

О философии и психологии любви поразмышляли участники епархиального молодежного отдела. Юноши и девушки поговорили о том, как достичь высшей добродетели, и что значит «Бог есть Любовь».

«Любовь — это не только чувство, когда "бабочки в животе", не только правильный выбор человеком своего статуса. Любовь — это и несение трудностей друг друга, как сказано в Евангелии, это путь познания Бога и ближнего», — поделился своим мнением присутствовавший на встрече руководитель молодежного отдела священник Андрей Слиняков.

Диспуты привели молодых людей к общему мнению — даже верующие не всегда понимают главной христианской добродетели. «Как мы, православные, отвечаем, когда нас спрашивают про любовь? Что это жертва! Но одним проявлением — жертвенностью — любовь ограничивать нельзя, потому что это еще и радость», — пояснил отец Андрей.

Молодежный отдел Архангельской епархии проводит дискуссионные встречи в течение нескольких лет. Темы встреч самые разные: поиск себя, общение с неверующими родственниками, борьба с пороками и многое другое.