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И придет храм по Двине...

Из Архангельска в пинежский поселок Кулосега перевезли храм-часовню в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».  Организует работы по транспортировке и установке храма священник Сергий Корельский.

«Масса строения более десяти тонн, длина — почти десять метров. Для удобства транспортировки купол его был демонтирован и сложен внутрь постройки. Деревянный храм погрузили на баржу, которая прошла с ним 95 километров по Северной Двине и 430 — по Пинеге. Перевозку сооружения водным путем выполнило ООО «Беломорская сплавная компания», входящее в Группу компаний "Титан"», — рассказывает отец Сергий.

По словам священника, далее храм-часовню с помощью автокрана перенесли с баржи на прицеп-платформу и уже наземным путем перевезли к месту установки в поселок Кулосега. Там, в свою очередь, прежде подготовили  для него специальную площадку, на которую завезли около пятидесяти тонн песка. Местный житель, предприниматель Михаил Труфанов пожертвовал бетонные блоки для фундамента деревянного здания и выделил машину «Камаз» для их транспортировки.

В проводимых работах было задействовано множество строительной техники (экскаватор, автокран, прицеп-платформа, самосвал, грейдер и сортиментовоз),  почти все расходы по ее использованию взяло на себя ООО «Карпогоры-лес».

Теперь строителям предстоит сделать ремонт крыши и стен храма, смонтировать купол, установить крыльцо, обшить цоколь и подключить электроэнергию. На все это требуются средства.

«Местные жители поставили в магазине кружку для сбора пожертвований на ремонт появившегося у них храма, — сообщает пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина. — Они очень рады, что у них будет возможность молиться и причащаться Святых Христовых Таин недалеко от дома. Ведь до ближайшего храма в Сосновке пятнадцать километров, да еще и через реку нужно перебраться, а среди прихожан немало людей преклонного возраста».

Пинежское благочиние и жители Кулосеги благодарят руководство группы «Титан» и всех тех, кто уже помог осуществить это благое дело.  Желающие присоединиться к ремонту кулосегского храма могут узнать дополнительную информацию по телефону  +7 (931) 405-36-57 у священника Сергия Корельского.

В храме-часовне во имя Божией Матери «Взыскание погибших» ранее совершались богослужения на Жаровихинском кладбище в столице Поморья.  Когда там построили и освятили новый храм, прежнее деревянное строение перевезли на архангельское подворье Артемиево-Веркольского монастыря, откуда оно и было отправлено в Пинежский район.

Кулосега находится в 115 км от районного центра Карпогоры. Поселок был построен в середине прошлого века в связи с открытием там леспромхоза. Сейчас в нем проживает около 100 человек. Храма в деревне никогда не было.

(по материалам Архангельской епархии)

05 июнь 09:14 | : Будни / Верую

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