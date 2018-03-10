Архангельская «Молодежкf ОНФ» провела День защиты детей

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области в Международный день защиты детей провели акции, направленные на привлечение внимания молодежи к сохранению семейных ценностей, а также популяризации традиционных увлечений у подростков. Представители Общероссийского народного фронта провели мастер-класс «Молодой родитель» и «Фестиваль воздушных змеев».

Мастер-класс «Молодой родитель» провели участники команды «Молодежки ОНФ» и специалисты из архангельской детской областной больницы. Суть мероприятия заключалась в том, чтобы научить молодых людей запеленать ребенка. Для этого каждый желающий мог подойти к пеленальному столику и попробовать запеленать «ребенка»-куклу. В качестве экспертов были приглашены молодые родители, которые показали, как правильно выполнять пеленание. После завершения задания все участники мастер–класса получили положительные оценки.

«Сегодня многие студенты становятся родителями, еще не окончив вуз, а знаний по уходу за новорожденным получают недостаточно. Очень важно, чтобы молодежь как можно раньше познавала азы ухода за младенцами, а пеленание – это важнейший навык, от которого будет зависеть самочувствие ребенка в течении всего дня», - отметила эксперт регионального отделения ОНФ Ольга Ипатова. Вместе с учащимися архангельского дворца детского и юношеского творчества команда «Молодежки ОНФ» провела «Фестиваль воздушных змеев». К Дню защиты детей ребята смастерили несколько воздушных змеев, нанесли яркие надписи: «Дружба», «Папа – мама», «Архангельск. Воздушных змеев запустили в небо на городском пляже.

«Интересное, но сложное задание запустить воздушного змея. Нужно, чтобы он был правильно сделан, иначе не полетит. А еще важна ветреная погода, - поделилась впечатлениями участница архангельской команды «Молодежки ОНФ» Виктория Пилипенко. - У нас вместе все получилось, змеи умчались высоко в небо, а ребята рассказали нам про свои дела, учебу, и кем мечтают стать».