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Группа "ИЛИМ" поддерживает юных спортсменов

Поведены итоги учебного года в детско-юношеской спортивной школе.

Заместитель директора ДЮСШ Анастасия Чухломина отметила: «Нынче у нас 24 выпускника. Один из них – Татьяна Сигина (отделение плавания, тренер Юлия Золотова) получила звание мастера спорта. Это большое событие, которое случается не так часто. У трех выпускников – звание кандидата в мастера спорта, у четырех – первый взрослый спортивный разряд, у восьми – второй».

Благодарностей администрации города удостоены лучшие воспитанники ДЮСШ, показавшие высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Из них 15 юных спортсменов в дополнение к благодарности получили премии главы Коряжмы (это предусмотрено муниципальной программой по развитию физкультуры и спорта).

Директор регионального кадрового центра Денис Светлугин в рамках социального проекта «Одаренные дети» вручил сертификаты на именные стипендии АО «Группа «Илим» и благотворительного фонда «Илим-Гарант» Дмитрию Вишневецких, Екатерине Золотовой, Даниилу Бреховских, Павлу Романову, Эльнаре Ахмедовой, Никите Кошелеву, Артему Карелину.

15 из 19 тренеров ДЮСШ отмечены руководством школы за личный вклад в развитие физкультуры и спорта на территории города.

(по материалам tk-online)

04 июнь 12:19 | : Будни

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