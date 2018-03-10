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Задержка чартерного рейса в Анталию из аэропорта "Архангельск"

Чартерный рейс авиакомпании "AZUR Air", вылетающий в воскресенье, 3 июня в 11.00 в Анталию, переносится на 16.30 в связи с производственной необходимостью авиакомпании.

Авиакомпания "AZUR Air" уведомила руководство аэропорта "Архангельск" о том, что по техническим причинам рейс из Анталии в Архангельск вылетит из Турции в воскресенье не по расписанию в 4.30, а в 8.10. В этой связи обратный рейс в Анталию переносится с 11.00 на 16.30. Регистрация пассажиров начнется в 14.00. Авиакомпания планирует оповестить об этом пассажиров рейса.

Перелет осуществляется на воздушном судне Boeing 757-200, способном  взять на борт 230 человек.

03 июнь 07:54 | : Будни

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