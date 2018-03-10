Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Годзиш поздравил архангельских детей с Днем их защиты… ну и родителей, конечно, тоже

Международный день защиты детей учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин и ежегодно отмечается 1 июня. Сегодня для детей Архангельска подготовлена интересная развлекательная программа, а глава города Игорь Годзиш поздравил юных жителей столицы Поморья и их родителей.


- Дорогие ребята! Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем защиты детей! Этот светлый и радостный праздник наполнен любовью, добротой, вниманием, заботой - всем тем, что так необходимо нашим детям, и что мы дарим с большим удовольствием! Пусть наступившие летние каникулы наполнят здоровьем и приятными впечатлениями жизнь ваших семей, пусть успехи ребят станут наградой за трудолюбие и активность! Желаю вам увлекательного и незабываемого отдыха, новых друзей, исполнения заветных желаний. С праздником! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша. 


01 июнь 12:18 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (13)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20