Игорь Годзиш поздравил архангельских детей с Днем их защиты… ну и родителей, конечно, тоже

Международный день защиты детей учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин и ежегодно отмечается 1 июня. Сегодня для детей Архангельска подготовлена интересная развлекательная программа, а глава города Игорь Годзиш поздравил юных жителей столицы Поморья и их родителей.





- Дорогие ребята! Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем защиты детей! Этот светлый и радостный праздник наполнен любовью, добротой, вниманием, заботой - всем тем, что так необходимо нашим детям, и что мы дарим с большим удовольствием! Пусть наступившие летние каникулы наполнят здоровьем и приятными впечатлениями жизнь ваших семей, пусть успехи ребят станут наградой за трудолюбие и активность! Желаю вам увлекательного и незабываемого отдыха, новых друзей, исполнения заветных желаний. С праздником! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.



