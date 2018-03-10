Архангельский священник: Бог вам не Дед мороз

Органическое единство Ветхого и Нового Заветов обсудили участники евангельской беседы в Успенском храме Архангельска. Лектором выступил замглавы епархиального образовательного отдела священник Михаил Юров.

«Мы обсудили Евангелие от Иоанна, поговорили о его богословских и художественных особенностях в сравнении с синоптическими текстами*, — прокомментировал отец Михаил состоявшуюся встречу. — И предметно разобрали вторую часть пятой главы Евангелия от Иоанна. Также мы рассмотрели некоторые нормы уголовного права Закона Моисеева, ряд других положений Закона, на которые ссылался Христос, и в реалиях которого жил Израиль эпохи Христа».

По словам священника, речь на евангельской беседе шла и о том, что Библию важно рассматривать как Единую Книгу Завета, тексты которой органически связаны: «Существует стереотипное представление о неком принципиальном разрыве между Ветхим и Новым Заветами. Мы попытались критически рассмотреть такое представление. Ведь Источник у двух Откровений один. Мы не можем сказать, что Бог сначала по ошибке дал что-то не очень хорошее, а потом исправился. Если принимаем, что Источник Библии един, то мы не можем отбросить первую ее часть как нечто ненужное. Из благого Источника не может исходить плохое учение!»

Также участники встречи в Успенском храме попытались развенчать стереотип «кровавого и жестокого» Ветхого Завета. «Нужно понимать, что весь Закон посвящен тому, чтобы научить человека любить своего ближнего, насколько это было возможно в мире до прихода Христа, — продолжил отец Михаил. — Мы анализировали ветхозаветные нормы, которые способствовали развитию любви между людьми. К примеру, есть норма о том, что если вол врага твоего под своей поклажей упал, то ты должен развьючить этого вола и направить к хозяину, даже если он враг тебе. Закон подталкивал людей примиряться друг с другом. А известный принцип "око за око и зуб за зуб" как мера адекватного возмездия за правонарушение лег в основу всякой правовой системы. В иудейской традиции эта норма понималась как необходимость компенсировать вред и ущерб. Весь Закон призывал человека к милосердному отношению ближним, к любви. Однако его этика кажется нам чрезмерно жесткой, потому что человечество тогда еще не было просвещено пришествием в мир Христа. Трудно было требовать высочайшего учения, если нет примера, если все живут в других реалиях».

Священник отметил, что новозаветные тексты, как и ветхозаветные, говорят о Боге Живом, который действует в человеческой истории. «Народ Божий, Израиль, не принял Мессию, и что с этим народом произошло? Фактически через 30—40 лет после распятия Христа евреи утратили родину — был разрушен Второй Храм. Это была явно кара с Небес! Они утратили второй храм в 70-м году и до сих пор не построили. Бог Живой — это не Дед Мороз, который гладит по голове. Если народ грязнет в беззаконии, то идет бич сверху. Весь вопрос в том, что рассматривать как зло? Зло — это нарушение Воли Божией, беззаконие. Если Бог пытается образумить свой народ разными путями — мягкими или более жесткими — это не зло. Современный мир предлагает нам образ Бога, который не может вмешиваться в историю, который лишь дал нам свободную волю. А из такого видения следует, что люди могут безнаказанно делать все, что им вздумается. Но Бог не снимал с Себя полномочий Вседержителя! Если Он видит, что Его творение позорит образ и подобие Творца, то Он смиряться с этим не будет! При этом Он всегда продолжает оставаться Всеблагим Богом».

* Синоптические Евангелия — общее название трех Евангелий от Матфея, Марка и Луки. Понятие возникло как следствие широкого распространения в Западной Европе так называемых евангельских синопсисов (общих обзоров). Синопсисы представляли единую параллельную таблицу всех стихов четырех Евангелий. Такие таблицы подчеркнули наглядную близость плана, стиля и содержания первых трех Евангелий в противоположность Евангелию от Иоанна.

Термин «синоптики» или «синоптические Евангелия» для первых трех книг Нового Завета в XVIII веке ввел немецкий исследователь Иоганн Грисбах.

Взаимная схожесть трех первых Евангелий и их отличие от Иоаннова ясно из степени общности их содержания. Так, у Марка 93% общего содержания с другими евангелистами, у Матфея - 58%, у Луки 41%, а у Иоанна — лишь 8%. В общей сложности существует 350 евангельских стихов общих для всех трех синоптиков, а среди мест, не вошедших в Евангелие от Марка, имеется около 200 общих для Матфея и Луки.

Евангелисты-синоптики повествуют в основном о служении Господа в Галилее, а затем переходят к последнему путешествию Его в Иерусалим; близки они и в передаче изречений Христа. Иоанново Евангелие, хотя имеет ряд параллелей с синоптиками, но значительно дополняет их пробелы. Иоанн уточняет их хронологию и говорит о четырех посещениях Христом Иудеи; описывает меньшее число чудес; разъясняет что Распятие произошло в пятницу; приводит изречения Господни, по характеру отличные от уже записанных синоптиками.

(по материалам Архангельской епархии)