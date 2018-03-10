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В Архангельской области Народный фронт прививает привычку собрать мусор раздельно

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области помогли провести экологическую акцию по раздельному сбору отходов, в результате которой была ликвидирована большая свалка у деревни Горбачиха Вилегодского района и посажены деревья хвойных пород. Объект дважды отмечался неравнодушными жителями на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка». К акции присоединились представители администрации района, муниципального образования «Никольское», управляющей компании. Всего было задействовано порядка 30 человек.

Участники акции собрали мусор, разделяя отходы на пластик, стекло, картонные упаковки и другое вторсырье. Перед уборкой активисты ОНФ провели инструктаж по технике безопасности. «Все вместе мы сделали большое дело. Эта свалка постоянно горела, а запах гари доносился до ближайших населенных пунктов. Понятно, что огромный очаг мусора не мог образоваться беспричинно. По всей вероятности, здесь дело не только в безответственности людей, – прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – В муниципальных образованиях не организована на должном уровне работа по сбору и утилизации отходов, отсутствуют контейнерные площадки, особенно в дачных кооперативах. Не нужно забывать о том, что в новом «майском указе» президента Владимира Путина говорится о ликвидации всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалках в границах городов».

В завершение экологической акции участники установили шлагбаум во избежание повторного складирования отходов. Архангельское отделение Народного фронта продолжит работу в рамках акций по раздельному сбору отходов в регионе.

01 июнь 09:35 | : Будни

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