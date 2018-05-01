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"Гонка героев". И в ней команда спасателей "ИЛИМ"

2 июня 2018 года 16 добровольцев из Братска, Усть-Илимска и Коряжмы выступят единой командой под флагом нашего движения. Капитан команды - Алексей Викторович Паньшин, директор филиала в Братске. Поддерживать наших героев будет команда болельщиков - коллеги из Санкт-Петербурга и филиала "Илим Гофра" в Дмитрове.

Для того, чтобы успешно пройти трассу, участникам придется продемонстрировать чудеса командного духа и силы воли. Полоса препятствий включает в себя водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, колючую проволоку, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой, имитацию боевых действий и многое другое. Участникам придется также преодолеть дымовые завесы и проползать под боевой техникой. Все это в сопровождении холостых выстрелов из автоматов и пулеметов.

"Гонка Героев" - первая спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. С 2015 года в разных городах нашей страны проводится забег на дистанцию около до 15 километров, включающий в себя преодоление экстремальных препятствий в виде водных преград, трамплинов и рвов. В 2018 году "Гонка героев" пройдет под Москвой, в Сорочанах.

(по материалам tk-online)

31 май 12:30 | : Будни

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