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"Все в наших руках". О благоустройстве архангельских дворов

Эта фраза депутата Архангельской городской Думы Александра Фролова прозвучала как призыв к действию. Брать инициативу в свои руки решили жители микрорайона на Ленинградском, 21. Население четырёх девятиэтажек прониклось идеей благоустроить двор, который сейчас выглядит не ухоженно и без изюминки.

 

- У меня здесь дети выросли, тут была баскетбольная площадка, вон еще осталось, играли здесь, сейчас детям негде играть. Вот эта узенькая площадка, вон три там эти самые, и то уже ухитряются машины ставить к детской площадке, - говорит Виктор Витков, житель дома по проспекту Ленинградский 21, к. 2

- Болит душа ещё - вывезти мусор в этих кустах и колодцы у нас не закрыты, - говорит Мария Корнеева, жительница д.№ 21, к.4 по пр. Ленинградский.

 

Местная детвора уже твердо знает, чего не хватает в их дворе.

- Мы бы хотели футбольное поле, потому что очень любим играть в футбол, а ходить до ближайшего очень далеко, - говорит Володя Стефанов.

 

Планировать благоустройство своего двора и действовать жителям Архангельска сейчас даёт возможность федеральный проект «Единой России» - «Комфортная городская среда». Как принять в нём участие - об этом депутат Александр Фролов подробно рассказал на встрече с жителями. Первый шаг – это инициатива самих горожан.

 

- Инициатива для чего нужна? Для того чтобы понять, что нужно во дворе, ведь можно весь двор заасфальтировать и наставить автомобили, - кому это нужно?! Нужно компромисс найти, что нужно конкретно людям. Мы со своей стороны подключаемся, со своими помощниками, поможем сделать эскизный проект благоустройства, - сказал Александр Фролов.

 

Александр Михайлович выслушал все предложения жителей. А проблему строительства тротуара на ул. Вельской взял на контроль. По инициативе депутата знаки на Вельской уже установлены, сейчас делают подходы к пешеходным переходам. А что касается участия в программе «Комфортная городская среда», то заявку на участие в ней необходимо подать до 1-го ноября в администрацию своего округа.   

31 май 08:29 | : Будни

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