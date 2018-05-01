Где отдохнуть этим летом, не выезжая из Архангельской области (для неколясочников)

В Поморье сохранились самобытные деревни, представляющие интерес для путешественника, заинтриговывает ТИЦ Архангельской области.

Многим придётся по душе отдых в гостевом доме, а кому-то понравится проводить время активно.

«Летом почти каждый день можно попасть на деревенский праздник. Именно там вы сможете лучше почувствовать традиционный уклад жизни деревни, окунуться в колорит и пообщаться с местным населением», — сообщает туристический портал Архангельской области.

Портал опубликовал список деревень с датами местных праздников и отметил те, где есть гостевые дома (ГД). В некоторых из них можно пройти интересные мастер-классы, заказать деревенский обед.

С расписанием деревенских праздников можно ознакомиться на портале «Регион29» - https://region29.ru/2018/05/28/5b0bd98d12f17b02935a02f2.html