Священник рассказал студентам-медикам о таинстве смерти

Заключительная лекция курса «Духовные основы милосердия» прошла в северодвинском филиале Архангельского медицинского колледжа. Со студентами-медиками встретился секретарь епархиального миссионерского отдела, священник Кирилл Кочнев. На встрече обсуждались психические и духовные аспекты умирания человека.



«В Священном Писании царь Давид называет смерть «путем всей земли» (3 Цар. 2:2). Она – объективная реальность нашей жизни, с которой столкнётся каждый. И медработнику важно понимать, что переживает человек, узнав о смертельном диагнозе, чтобы оказать адекватную помощь», – считает священник.

Далее миссионер рассказал, что американский психолог Элизабет Кюблер-Росс выделяет пять стадий психологического переживания человека, узнавшего о смертельном диагнозе: «Начинается все с отрицания факта болезни, который переходит в возмущение «почему именно я?». Преодолев эту черту, больной пытается договориться с Богом, а если это не увенчивается успехом, то человек впадает в депрессию или уныние. И только поборов этот этап, он приходит к смирению и принятию своей болезни».



Также отец Кирилл обратил внимание студентов на представления разных религий о загробной жизни. Ведь Господь создал человека для вечного бытия, и смерть в этом плане – неестественное состояние. В результате грехопадения прародителей, смерть стала скорбным, но важным этапом нашего существования. «В различных религиозных представлениях о посмертной участи можно увидеть один объединяющий фактор. Все они указывают на жажду и устремленность человека к дальнейшему продолжению жизни», – отметил миссионер.

В заключение священник рассказал студентам о понимании «жизни после жизни» в православном христианстве.

«Подобные встречи дают возможность показать слушателям иной взгляд на привычные вещи, обсудить острые и неоднозначные вопросы, возникающие у людей. А для миссионеров это еще и возможность свидетельствовать о Благой Вести победы Жизни над смертью», – заключил священник.

Предмет «Духовные основы милосердия» читается студентам первого курса медицинского колледжа, обучающимся по специальности «Сестринское дело».