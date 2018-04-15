Митрополит Даниил: Воздержитесь от гнева

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 25 мая совершил Литургию в храме священномученика Антония (Быстрова) на острове Краснофлотском в столице Поморья.

В проповеди владыка рассказал о житии святителя Епифания Кипрского, память которого совершается в этот день.

«Этот святой нес великий подвиг — воздерживался от гнева, — сказал архипастырь. — Но гнев естественен для нас, это дар Божий, благодаря которому мы способны отражать все греховное! Так писали отцы Церкви. Проблема в том, что этот дар мы используем не против диавола и греха, а против друг друга. Вот, от чего следует отказаться! Потому что в противном случае гнев перерастает в агрессию, памятозлобие и ненависть. Если его не гасить, он принесет страшную беду, перекидываясь, подобно пламени, на весь окружающий мир и людей в нем».

Врачевать гнев нужно кротостью и любовью, отметил глава митрополии: «Нужно отказаться от колких слов. Да, можно укорить человека, поставить его на место, но гневаться нужно на порок, а не на личность. Еще необходимо помнить, что, по слову святого Иоанна Кронштадтского, когда человек причастится, диавол завидует ему. Бес через гнев пытается лишить христианина приобретенного дара, провоцируя его, чтобы разозлить, заставить осуждать и укорять. Через это диавол лишает людей благодати Божией. Будем же как можно быстрее прогонять гнев из своего сердца, чтобы хотя бы немного устремляться к святости!»

Житие святителя Епифания Кипрского

Святитель Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии, по происхождению был еврей, в молодости получил хорошее образование. Он обратился к христианской вере после того, как увидел одного монаха, по имени Лукиан, отдавшего нищему свою одежду. Пораженный милосердием монаха, Епифаний просил наставить его в христианстве. Он принял Крещение и удалился в монастырь, устроенный его наставником Лукианом. В монастыре он подвизался под руководством опытного старца Илариона занимался перепиской греческих книг, преуспевая в иноческой жизни.

Святой Епифаний за свои подвиги сподобился дара чудотворений, но, чтобы избежать людской славы, он удалился из обители в пустыню Спанидрион. Там его захватили разбойники и три месяца держали в плену. Своим словом о покаянии святой привел одного из шайки разбойников к вере в Истинного Бога. Когда святого подвижника отпустили, с ним ушел и разбойник. Святой Епифаний привел его в свой монастырь и крестил с именем Иоанн. С тех пор он стал верным учеником святого Епифания и тщательно записывал жизнь и чудотворения своего наставника.

Молва о праведной жизни святого Епифания распространялась далеко за пределы обители. Святой вторично удалился в пустыню вместе с Иоанном. Но и в пустыню к нему стали приходить ученики. Так возникла новая обитель. Через некоторое время святой Епифаний и Иоанн предприняли путешествие в Иерусалим для поклонения его святыням и оттуда возвратились в монастырь Спанидрион. Жители города Ликии послали к святому Епифанию инока Поливия передать их просьбу занять епископский престол вместо умершего архипастыря. Однако прозорливый подвижник, узнав об этом намерении, тайно удалился в Пафийскую пустыню к великому подвижнику Илариону, под руководством которого он подвизался в молодые годы. Святые два месяца провели в совместных молитвах, а затем Иларион послал святого Епифания в Саламин. Там епископы собрались для избрания нового архиерея вместо недавно скончавшегося. Старейшему из них, епископу Паппию, Господь открыл, что епископом следует избрать пришедшего в город инока Епифания. Когда Епифания нашли, святой Паппий ввел его в церковь, где по послушанию воле участников собора Епифаний должен был дать свое согласие. Так состоялось возведение на епископскую кафедру Саламина святого Епифания около 367 года.

Святитель Епифаний прославился на архиерейской кафедре великой ревностью о вере, любовью и милосердием к бедным, простотой нрава. Он много претерпел от клеветы и зависти некоторых из своих клириков. За чистоту своей жизни святитель Епифаний получил дарование видеть во время Божественной литургии наитие Святого Духа на Святые Дары. Однажды Святитель, совершая Таинство, был лишен этого видения. Тогда он подозвал одного из клириков и тихо сказал ему: «Выйди, сын мой, ибо ты сегодня недостоин присутствовать при совершении Таинства».

На этом событии прервались записи его ученика Иоанна, так как он заболел и скончался. Дальнейшее описание жизни святителя Епифания продолжил второй его ученик Полувий (впоследствии епископ Ринокирский).

В конце жизни святителя Епифания по проискам императрицы Евдоксии и Александрийского патриарха Феофила вызвали в Константинополь на собор, который был созван для суда над великим святителем Иоанном Златоустом. Но святитель Епифаний, не желая быть участником беззаконного собора, покинул Константинополь. Во время плавания на корабле Святитель почувствовал приближение своей смерти, он преподал своим ученикам последнее наставление - соблюдать заповеди Божий и хранить ум от нечистых помыслов - и через двое суток скончался. Жители города Саламина с рыданиями встретили тело своего архипастыря и 12 мая 403 года с честью погребли в новой церкви, возведенной Святителем.

Седьмой Вселенский Собор наименовал святителя Епифания отцом и учителем Церкви. В творениях святителя Епифания «Панарий» и «Анкорат» содержится опровержение арианской и других ересей. В других сочинениях встречается много драгоценных церковно-исторических преданий и указаний на греческие переводы Библии.

(по материалам Архангельской епархии)