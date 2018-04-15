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Игорь Скубенко: За безопасное детство

Напомним, буквально на днях глава Северодвинска распорядился ограничить заезд во дворы большегрузов, нарушающих не только безопасность, но и создающих дискомфорт жителям.

И вот новая напасть – в Сети появилась фотография аварийной конструкции на детской площадке, вызвавшая большой общественный резонанс. По поручению Игоря Скубенко комиссия администрации побывала во дворе дома № 26 по проспекту Морской.

Как только стало известно об инциденте, председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов позвонил в жилищную организацию - МПЖРЭП и распорядился демонтировать аварийную конструкцию. Что и было сделано через несколько часов. Но остался вопрос - зачем жилищная организация, приводя в порядок двор, покрасила то, что давно и без напоминаний нужно было убрать совсем?

- Это абсурд, которого не должно быть в принципе. Кто принимал решение красить и тем самым напрасно тратить деньги жителей? Кто и как контролировал работу, которая на поверку оказалась выполненной ненадлежащим образом? - спросил исполняющий обязанности главы города Юрий Козлов.  

- Получается человеческий фактор, - ответил главный инженер МПЖРЭП Сергей Анемподистов.

Юрий Козлов поручил председателю комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаилу Тарасову провести служебное расследование.

- Необходимо тщательно и оперативно разобраться в ситуации и привлечь к ответственности всех виновных лиц. И впредь не допускать ничего подобного. Горожане должны видеть, что наведение порядка во дворах жилых домов выполняется на совесть. Всем управляющим компаниям следует провести инвентаризацию игрового оборудования и обеспечить безопасность отдыха детей, - резюмировал Юрий Козлов.

(на фотографии: комиссия городской администрации в неблагополучном дворе)  

25 май 12:05 | : Будни

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