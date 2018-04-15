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Птицы облетают аэропорт "Архангельск" стороной - их там встречает громпушка

Две новые громпушки установлены вдоль взлётно-посадочной полосы аэропорта «Архангельск». Кроме этого, на аэродромную машину установлен акустический отпугиватель птиц.

– Птицы и животные на территории аэропортов представляют потенциальную опасность для воздушных судов. Наша задача – свести эту опасность к минимуму. К счастью, случаев столкновения самолётов с птицами у нас не было. Поскольку безопасность является главным приоритетом в деятельности аэропорта «Архангельск», мы регулярно обновляем специальное оборудование, – говорит директор по производству АО «Аэропорт Архангельск» Михаил Орлов.

Принцип действия громпушки предельно прост. С определенными интервалами времени установка, работающая на природном газе, производит громкий хлопок, по звуку не отличимый от ружейного выстрела. Биоакустический отпугиватель, установленный на аэродромном автомобиле, воспроизводит крики хищных птиц и другие звуки, вызывающие у птиц страх, вынуждая их
тем самым улетать из охраняемой зоны.

В планах аэропорта и далее укреплять систему безопасности полётов.

24 май 16:56 | : Будни

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