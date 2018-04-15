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Коряжма борется за американские клены

По результатам комиссионного обследования зеленых насаждений в Александровском парке, выяснилось, что взрослые деревья американского клена, растущие на аллее, идущей от пр. Ленина (рядом с домом-школой) до фонтана, расположенного в центре парке - погибли.

Причина - переувлажнение почвы в осенний период 2016 года и низкие температуры в декабре 2016 года, январе 2017 вызвали растрескивание коры на растениях. При сезонном охлаждении наблюдается существенная разница между деформацией древесины и радиальном и тангентальном направлениях, в результате чего происходит разрыв тканей.

Весной и осенью 2017 года рабочие зеленого хозяйства МУП "Благоустройство" проводили лечение растений противогрибковыми препаратами, садовым варом, стимуляторами. Лечение не привело к положительному результату - деревья стали фаутными (разрушение волокон древесины).

Всего на территории Александровского парка растет 38 кленов американских. на 17 из них идет образование новых побегов, и перспектива дальнейшего развития и роста есть. 21 растение - без признаков жизни, если поросль к осени 2018 года не появится, растения будет необходимо свести. Подобная ситуация наблюдается с кленами американскими, растущими в зеленой зоне, расположенной по нечетной стороне ул. Советской на участке от ул. Архангельской до пр. Ленина.

(по материалам tk-online)

24 май 11:21 | : Будни

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