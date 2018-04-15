Православная церковь отвергает украинских раскольников

«Сейчас мученическая Украинская Церковь – там, где святой князь Владимир крестил народ Святой Руси, – оскверняется кощунством раскольников, насилием и кровопролитием», – подчеркнул Святейший Патриарх Сербский Ириней.



По свидетельству Предстоятеля Сербской Церкви, «всякий, кто помогает украинским раскольникам, это враг не только Русской Церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего православного мира».



Выступая 23 мая 2018 года на церемонии вручения премий Международного общественного фонда единства православных народов в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве, Патриарх Ириней сказал: «Всем известен подвиг сотен тысяч сербов, насмерть боровшихся за святое Православие. Поэтому, думаю, не нужно много слов, чтобы объяснить, как относится Сербская Церковь ко всему тому, что сейчас происходит на Украине. Наш ответ на это такой же, каким был бы ответ наших предков: Сербская Церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской Православной Церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые раздирают хитон Христов у купели Киевского Крещения, продавая свой народ врагам веры. Конец их будет по делом их (2 Кор. 11. 15)».

(по материалам Архангельской епархии)