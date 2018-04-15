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Эксперты ОНФ выявили недостатки во дворах Архангельска, благоустроенных в 2017 году

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках мониторинга реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проверили состояние дворов в Маймаксанском и Октябрьском территориальных округах областного центра, которые были благоустроены в прошлом году. Эксперты ОНФ вместе с представителями администрации округов и подрядчиком в общей сложности осмотрели восемь дворовых территорий. В целом эксперты дали положительную оценку выполненным работам, но высказали ряд замечаний, которые необходимо исправить.

В Маймаксанском округе благоустройство на улицах Буденного, Школьной и Победы заключалось только в асфальтировании внутридворовых проездов. По оценкам экспертов, укладка асфальта выполнена качественно, после зимнего периода дефектов покрытия не наблюдается. У двух подъездов дома на улице Школьной, 86, не полностью соблюдены уклоны кладки асфальта. В 2018 г. в округе будет благоустроен еще один двор – на улице Победы, 116, корпус 2.

В Октябрьском территориальном округе эксперты ОНФ осмотрели благоустроенный двор на улице Шубина, 20, здесь, согласно проекту, заасфальтирован внутридворовой проезд, парковка для машин, дорожки к подъездам, а также установлена новая детская площадка. Претензий к дорожным работам во дворе у экспертов ОНФ не возникло, а вот детская площадка нуждается в смене прорезиненного покрытия, которое лежит «волной», в отдельных местах провалилось, и может быть травмоопасным для детей.

«Детские площадки, которые установлены во многих дворах по проекту «Формирование комфортной городской среды», в первую очередь, должны быть безопасны. Есть площадки, где покрытие за зиму пришло в негодность, какие-то конструкции имеют поломки. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен устранить все замечания. По вопросу замены покрытия детской площадки на улице Шубина ОНФ обратится в администрацию города», – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. Эксперты ОНФ обратили внимание и на благоустройство двора по улице Попова, 15. Большинство жителей этого дома хотели, чтобы у них появилась вместительная парковка для машин. Парковку сделали достаточно глубокой, но заполняют ее машины только первой линии, глубина остается пустовать.

«Получается, что проект до конца не продумали, потрачены немалые бюджетные деньги на строительство большой парковки, но она оказалась полностью невостребованной, – прокомментировал активист ОНФ в Архангельской области Николай Стратеев. – Мы призываем чиновников внимательнее составлять сметные расчеты на новом этапе благоустройства дворов и общественных зон, чтобы не было перерасхода средств».

 В 2018 г. в Октябрьском округе Архангельска будут благоустроены дворы на проспектах Новгородский, 173, Обводный канал, 67, улице Попова, 42. Всего же в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство 15 архангельских дворов выделено 76 млн руб. Кроме того, сформирован список пяти резервных дворовых территорий, которые могут быть обновлены в этом году в случае экономии средств по итогам аукционных процедур.

23 май 10:27 | : Будни

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