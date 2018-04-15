Северодвинск: Атомные подводные лодки выходят в море помолясь

Молебен накануне выхода в море атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» совершили в Северодвинске. Богослужение возглавил помощник командира бригады подводных лодок по работе с верующими военнослужащими священник Вениамин (Ковтун).



Отец Вениамин призвал моряков-подводников хранить благочестивые традиции российского воинства и русского флота, которые заповедовали самые почитаемые военачальники — Александр Суворов и Фёдор Ушаков.



«Полководец Суворов наставлял воинов: “Без молитвы оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай!”. Он рекомендовал солдатам молитвы, с которыми надо обращаться перед сражением или перед важным делом — к Богородице и святителю Николаю Чудотворцу. Он говорил “молись Богу: от Него победа” и “Бог наш генерал, Он нас и водит”. Не стоит забывать, что Господь дарует победы только благочестивому воинству, а поэтому надо стараться соответствовать этому высокому званию. Воздерживаться от сквернословия, раздражительности, гневливости, вранья, человекоугодия и других порочных поступков, а пребывать в братской любви между собой», — напутствовал священник.



Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-535 «Юрий Долгорукий» был построен в Северодвинске на предприятии ПО «Севмаш» и является головным кораблем проекта 955 «Борей» четвертого поколения.

(по материалам Архангельской епархии)