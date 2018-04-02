Проект по бескаркасному утеплению фасадов домов стартует в Архангельской области

В Архангельской области осталось совсем немного времени до начала реализации пилотного проекта по бескаркасному утеплению фасадов.

Яркими фасадами домов обзаведутся Северодвинск, Новодвинск и поселок Катунино Приморского района – всего 33 многоквартирных дома. Новое лицо обретут Морской проспект, переулки Восточный, Русановский, Энергетиков, улицы Чехова, Гайдара и Южная в Северодвинске, улицы Ворошилова и Третьей пятилетки - в Новодвинске.

Заказчиком работ выступает Фонд капремонта Архангельской области. Работы по проектированию выполняли специалисты ООО «РТ-Проект» (г.Новосибирск). Отметим, что проект, производство панелей и сами строительно-монтажные работы взял на себя холдинг «Термолэнд» - на объектах будут работать только новосибирские бригады.

Ими уже смонтированы фасады домов в Москве и Московской области, на Сахалине и в Казахстане, в Братске, Новгороде, Улан-Удэ и других городах.

Как отметил главный инженер ООО «РТ-Строй» Владимир КУЛАКОВ, панели от «Термолэнд» хороши не только с точки зрения эстетики и энергоэффективности, самое важное – они не горят. По словам Кулакова, их нагревали до 500 градусов – и испытания прошли более, чем успешно.

ВИДЕО об этих испытаниях, снятое журналистами «Вести-24», доступно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=1PSMqmkCGiI

Крепление панелей к основанию стены происходит с помощью анкерного крепления. Все неровности ограждающей конструкции компенсируются слоем легкой теплоизоляции, размещенной с внутренней стороны основного массива теплоизоляции, уточнил начальник участка Евгений ЮРКОВ – именно он от лица «Термолэнда» будет курировать производство всех работ в Северодвинске, Новодвинске и Катунино.

В качестве преимуществ фасадных панелей от «Термолэнда» он назвал:

- Строгий контроль за качеством используемых материалов. Целый отдел по контролю качества проверяет не только выпускаемую продукцию, но и поступающие на «Термолэнд» материалы. Только пройдя ряд исследований, утеплитель и сталь признаются годными к производству.

- Высокая огнестойкость. Сэндвич-панели завода «Термолэнд» производятся только с использованием огнестойких теплоизоляционных материалов.

- Полная автоматизация процесса. Установленная на заводе «Термолэнд» автоматическая линия «Robor» полностью контролирует весь процесс производства. Она не только отследит, чтобы ламели укладывались исключительно в шахматном порядке, но и обеспечит равномерное давление для плотного прилегания элементов друг к другу. То есть, полностью исключен человеческий фактор, часто влияющий на качество конечного материала.

- Особое внимание к проклеиванию составляющих сэндвич-панелей. Не секрет, что качественное проклеивание составляющих сэндвичей - основа их дальнейшей прочности и долговечности. На заводе «Термолэнд» используется специальный двухкомпонентный клей, который распыляется с помощью специального оборудования, позволяющего равномерно покрыть стальной лист. Как результат - панель получает два дополнительных слоя жесткости. На полуавтоматических линиях такого результата достичь невозможно: так называемая «гребенка» покрывает клеем лишь 50–80% поверхности стального облицовочного листа. Также в составе производственной линии завода «Термолэнд» предусмотрен специальный ленточный пресс с подогревом. Его длина и прогрев позволяют набрать панели до 90% прочности только за то время, пока она находится в прессе.

- Производство фасонных элементов. Установленное на заводе оборудование по продольно-поперечной резке металла, позволяет изготовить любые фасонные элементы, и полностью укомплектовать любые строительные объекты.

- Широкий спектр выпускаемых сэндвич-панелей. На сегодняшний день, «Термолэнд» производит панели длиной от 1 до 12 метров, шириной от 1000 до 1190 мм, толщиной от 50 до 250 мм. В качестве облицовки панелей используется сталь с полимерным покрытием, ее окраска производится по каталогу RAL. Вид профилировки: «микроволна», «трапеция», «V» - образная канавка.

- Высокая скорость производства. На сегодняшний день, производительность линии завода «Термолэнд» - это более 100 000 квадратных метров сэндвич-панелей ежемесячно. Такая скорость позволяет выдержать кратчайшие сроки выпуска и поставок материала.

- Высококлассные специалисты. Все ведущие специалисты прошли обучение в Италии, на заводе по выпуску данного оборудования, получив высокую оценку своим знаниям.

- Отлаженная система доставки. Было проведено целое исследование упаковочной пленки, и из всех образцов выбран вариант, позволяющих лучше других сохранять панели от повреждений. Кроме это, особое внимание уделяется системе доставки, а работа с крупными заказчиками, занимающимися освоение северных территорий, позволила разработать целую логистическую систему.

Кстати, ученые института Теплофизики СО РАН провели детальное исследование для оценки повышения энергетической эффективности здания при использовании системы утепления фасадов «Термолэнд». Для этого были выполнены теплотехнические расчеты удельного годового расхода тепловой энергии на отопление здания без утепления и с утеплением стен фасадной системой «Термолэнд». Анализ изменения теплового баланса здания был выполнен на примере многоквартирного 5-и этажного панельного жилого дома типовой серии КПД-4570 (модификация 1989 г).

В итоге при утеплении стен 5-ти этажного панельного жилого дома типовой серии КПД-4570 фасадной системой "Термолэнд" с толщиной минераловатного утеплителя 100 мм в условиях города Москвы расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период уменьшается на 33,8%. При этом класс энергосбережения здания повышается с «D» (пониженный) до «В» (высокий). Таким образом, применение системы утепления фасадов "Термолэнд" следует признать высокоэффективным мероприятием при утеплении реконструируемых жилых зданий.

«Мы проговорили все основные рабочие моменты с проектировщиками, все 33 проекта находятся в работе, - комментирует итоги встречи генеральный директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - В текущей ситуации – завершение по 13 домам. По ним - окончательное согласование с органами местного самоуправления по цветовым решениям. Мы сейчас дорешиваем вопросы, связанные с особенностями нахождения базового оборудования на объектах и необходимостью замены входных групп в местах общего пользования. Это те моменты, которые должны быть отражены в проектно-сметных документах. И поскольку, например, северодвинские дома шлакоблочные, и мы будем крепить элементы на анкерные соединения, важно, чтобы был расчет: какими анкерами крепить фасадные панели, поскольку шлакоблоки имеют низкую несущую способность».