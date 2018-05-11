Эксперты ОНФ взялись за Северодвинск

Архангельские эксперты Общероссийского народного фронта проинспектировали общественные территории Северодвинска, которые были благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 г. В ходе проверки вокруг озера Чаячье (благоустройство которой обошлось более чем в 8 млн руб.), эксперты выявили повреждение дорожного покрытия, разрушение малых архитектурных форм и загрязненность территории бытовыми отходами.

По мнению экспертов ОНФ, некоторые из выявленных недостатков можно было избежать еще на стадии формирования проекта благоустройства территории. Для устройства дорожного покрытия в местах парковки для автотранспорта в качестве материала использована тротуарная плитка, этот материал не пригоден в зимний период. Плитка, не выдержавшая нагрузку от автомобилей, потрескалась, а в отдельных местах истерлась от воздействия шипованной резины и снегоуборочной техники. Отсутствие бетонирования в стыках между бордюрными камнями привело к загрязнению проезжей части песком.

Вопросы у экспертов ОНФ вызвало не только проектное решение по плитке в парковочных карманах дороги, но и то, что подрядчик вместо предусмотренной сметой плитки профиля «Волна» толщиной 8 см использовал плитку прямоугольной формы толщиной 6 см, не предназначенную для устройства дорог – это также сказалось на прочности покрытия. Нарекание вызывает и качество отсыпки территории детского городка, смонтированного у береговой линии – оно выполнено из пылеватого песка и уже загрязнено. Беседки, которые расположены вокруг озера, не имеют скамеек и частично разрушены.

Особую обеспокоенность активистов ОНФ вызывает и то, что на благоустройство были потрачены значительные средства, однако за ее чистотой почти не следят: в беседках лежит мусор, на береговой линии и в озере плавает выброшенная мебель, бутылки, упаковки от продуктов. Как заверили муниципальные чиновники, территория будет убрана на очередном субботнике. «Субботник – дело добровольное, а необходимость содержания территории городского округа – обязанность органов местного самоуправления. - Администрацией Северодвинска в апреле 2018 г. заключен муниципальный контракт по содержанию территорий общего пользования, но, к сожалению, благоустроенная в 2017 г. территория озера в него не вошла», – отметил член регионального штаба ОНФ Александр Голубин.

Региональное отделение ОНФ в Архангельской области направило обращение в адрес администрации Северодвинска с просьбой организовать обеспечение постоянного порядка на благоустроенной территории вокруг озера Чаячье.