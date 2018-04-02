Победители конкурса «Частичка сердца ко Дню Победы» получили награды в Архангельске

В кинотеатре «Русь» прошло торжественное награждение победителей и участников конкурса «Частичка сердца ко Дню Победы», организованного благотворительным фондом «Аквилон Инвест» при поддержке депутата Александра Фролова.



Конкурс «Частичка сердца ко Дню Победы» получил массовый отклик среди горожан. Два месяца принимались поделки ребятишек, а в конце апреля конкурсная комиссия из 300 работ с трудом смогла выбрать лучших. Каждая работа была не похожа на другую. В итоге было принято решение увеличить количество призеров и вместо первоначальных 9-ти призовых мест их стало 43.

Всех участников конкурса вместе с родителями организаторы пригласили кинотеатр «Русь». Здесь же в холле для посетителей работала мобильная передвижная выставка работ. На церемонию награждения люди приходили за час до ее начала, чтобы своими глазами увидеть всю красоту, подаренную детишками.



Торжественность встрече придала анимационная команда Ольги Кубряковой, которая уже хорошо знакома многим по праздничным программам, проводимым во дворах Ломоносовского округа и Майской Горки. Хороший позитивный настрой «по цепочке» передался всему зрительному залу, который был почти полностью заполнен участниками и просто зрителями.



- Признаюсь честно, когда мы в начале марта объявили этот конкурс, то не ожидали такой обратной реакции, - сказал в приветственном выступлении депутат Александр Фролов. – Когда я зашел в свою общественную приемную на Ломоносова, 30, то был приятно поражен красотой и неповторимостью всех работ. Поэтому мы незамедлительно приняли решение организовать подведение итогов и награждение всех участников в торжественной обстановке. Спасибо всем огромное! А то, что сегодня пришло такое большое количество людей, говорит о том, что эта работа востребована, и мы обязательно постараемся сделать такое мероприятие на ежегодной основе.



- День Победы - один из самых главных праздников нашей страны, - продолжил руководитель благотворительного фонда «Аквилон Инвест» Сергей Чанчиков. – Огромное спасибо родителям, педагогам, которые через участие в подобных конкурсах воспитываете в детях чувство памяти и патриотизма. И это все делается от чистого сердца и, конечно, с душой. Сегодня каждый из вас выйдет из зала кинотеатра победителем. Обещаем, что будут новые встречи!



- Я тоже пришел в приемную и был приятно удивлен. Сфотографировал все работы на телефон, - отметил депутат гордумы Сергей Пономарев. – А потом дома со своей семьей целый вечер рассматривал эти снимки. Иногда даже понять не мог: как и из чего сделана та или иная работа. Вы настоящие изобретатели. Все сделано с чувством, сердцем и душой. И это здорово! При этом минимум три поколения участвуют в творческом процессе: бабушки и детушки, мамы и папы, и, конечно, наше будущее в лице замечательных детишек.

Маленьким творцам действительно подвластны любые материалы. Ткань, шерсть, бисер, картон и даже коробки из-под яиц. Из последних, например, можно сделать креативный танк. Так и поступил победитель конкурса Эльман Пешлов.



- Мы сначала купили в магазине коробку с куриными яйцами. Потом сделали из нее танк: прикрепили крышку, сделали колеса, а потом пушку, - рассказал Эльман.



Детская фантазия безгранична. Участники конкурса вложили в поделки свои сердца. Здесь куклы-солдаты, танки и символы Дня Победы - красные гвоздики. Работы были представлены в трех номинациях: объемная композиция, декоративно-прикладное творчество и открытка. Поздравление ветеранам написали более 50-ти человек.



- Основу для открытки мы купили в магазине. А цветочки сделали сами, - рассказал один из победителей Константин Юрьев.



В номинации «Открытка ветерану» победил 21 ребенок. Запомнились все работы, но творчество в открытке Юлии Касаткиной («Я помню, я горжусь»), Димы Страпиуса («Объемный солдат»), Матвея Головко («Открытка-гармошка») и Лизы Перминовой было отмечено особо.



В номинации «Объемный рисунок» состав тройки лидеров следующий: Сережа Неумоин («Памятник Тюленю»), Максим Гурьев («Флаг Победы») и Евгения Хабарова («Солдат Победы»).



В самой сложной номинации «Объемная композиция» было выбрано 19 работ. Все они неповторимы и сделаны по разным технологиям: квиллинг, оригами, вышивка, выжигание, лепка из пластилина, изделия из бисера, шитье кукол и т. д. Конкурсная комиссия отметила работы Алексея Верещагина и его бабушки Людмилы Семеновны («Куклы - боевые подруги»), Богродиона Фефилова («Танки») и композиция «А зори здесь тихие» Карины Чуповой.

Фото победителей и их работ можно посмотреть в группе Вцентресобытий по ссылке https://vk.com/lomgazeta2018?w=wall-155385834_2135%2Fall



С мероприятия никто не ушел проигравшим, в зале были только победители. В этот вечер для всех них звучали несмолкаемые аплодисменты, показывали добрый мультфильм и, конечно, вручали сладкие подарки, призовые дипломы и сертификаты.

