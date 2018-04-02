В Архангельске и Северодвинске проходят приемки работ по капремонту внутридомовых инженерных сетей

В Архангельской области продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Особое внимание – капремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. При проведении капитального ремонта зданий замена инженерных систем водоснабжения и водоотведения является одной из важных составляющих. Грамотные технические решения при проведении ремонта инженерных систем, выбор материалов и оборудования позволят достичь безаварийной работы систем, а также повысить их энергоэффективность.

Новую «инженерку» на днях получили три архангельских дома в Цигломенском округе – двухэтажные кирпичные дома 20 и 26 по улице Кирпичного завода и пятиэтажный дом 9/1 по улице Красина, и одна северодвинская пятиэтажка на ул.Полярная, 40.

Как сообщил инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Александр ГАЛКИН, работы вели подрядные организации ООО «Северэнергомонтаж» (ул.Кирпичного завода, 26), ООО «Фирма Мастер» (ул.Кирпичного завода, 20), ООО «Строй ТЭК» (ул.Красина, 9/1), ООО «РесСтрой» (Северодвинск, ул.Полярная, 40). Все работы приняты комиссией в составе представителей Фонда, администрации МО, управляющих компаний, строительного надзора.

По словам Александра Галкина, сложность в выполнении работ была по дому на улице Красина – в результате таяния снега подвал дома был затоплен, и подрядчику пришлось дожидаться, когда вода уйдет. Инженер также отметил, что для цигломенских двухэтажек, к сожалению, характерно затопление подвальных помещений сточными водами наружной канализации. Последняя находится на балансе МУП «Водоканал» и все время стоит на подпоре. Никаких действий для исправления ситуации обслуживающей организацией не предпринимается, поэтому жители домов будут продолжать испытывать неприятности, связанные с запахом из подвалов.

«Необходимость ремонта инженерных сетей дома чаще всего наступает раньше, чем ремонт самого здания. Это обусловлено тем, что срок службы у оборудования, подключенного в системы инженерных коммуникаций меньше, чем у основных конструкций дома. Сейчас по названным четырем адресам установлены новые трубы, розлива, все сделано из качественных материалов и при должном уходе будет служить порядка 50 лет, - поясняет инженер отдела контроля Фонда капремонта. - Обслуживание инженерных сетей между запланированными ремонтами – это важный момент, способствующий продлению срока службы оборудования и системы в целом. При регулярном обслуживании подразумевается наблюдение за текущим состоянием комплектующих, проведение необходимых регулировок для работы в необходимых диапазонах, а также устранение небольших неисправностей, которые устраняются без срочной долговременной остановки системы».

Он обратил внимание на важность текущего ремонта. При таком ремонте происходит замена расходных деталей и материалов, которые изнашиваются во время работы, проводят чистку систем и наладку оборудования для работы в заданных режимах. Грамотный текущий ремонт позволяет продлить срок службы и уменьшить возможность преждевременного выхода из строя оборудования. Обычно, текущий ремонт выполняют не реже одного раза в год перед сезонным вводом в эксплуатацию оборудования.

Сегодня, 17 мая, будет производиться приемка еще двух объектов, где выполнялись работы на инженерных сетях ГВС, ХВС и канализации - на ул.Кирпичного завода, дома 18 и 19 в Цигломенском округе Архангельска.

Всего на 2018 год запланировано 455 видов работ по инженерным системам на сумму 587,5 млн. рублей.