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Завтра Архангельск попрощается с Сергеем Драчёвым (МУП "Горсвет")

Как мы сообщали ранее, 12 мая ушел из жизни Сергей Драчев, много лет возглавлявший архангельский МУП «Горсвет».

Прощание с Сергеем Вениаминовичем состоится завтра, 16 мая, с 11 до 12 часов в фойе Дома народного творчества по адресу: пл. Ленина, дом 1. Похороны Сергея Вениаминовича Драчева состоятся в 12.45 на кладбище Южной Маймаксы.

В адрес городской администрации продолжают поступать соболезнования в связи с утратой Сергея Драчева – человека, своим трудом заслужившего уважение и любовь коллег. Вчера на сессии Архангельской городской Думы память Сергея Вениаминовича почтили минутой молчания депутаты и сотрудники администрации.

Соболезнования выразил и член Общественной палаты Российской Федерации от Поморья Пётр Орлов:

- Сергей Вениаминович Драчёв навсегда останется в памяти коллег и друзей как добрый, отзывчивый человек, профессионал своего дела и трудоголик. Какие бы должности он не занимал, всегда оставался на связи, был готов помочь, откликнуться на просьбы. Даже решая сложнейшие задачи, Сергей Вениаминович всегда был в хорошем настроении, настроен на позитив - с ним было по-настоящему приятно общаться. К большому сожалению, Архангельск потерял очень хорошего человека и руководителя.

 

15 май 12:40 | : Будни

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