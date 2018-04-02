В Северодвинске выбирают место под Аллею славы

На оперативном совещании в городской администрации глава Северодвинска Игорь Скубенко поручил начальнику отдела экологии и природопользования Лилии Элимелах определить место под аллею славы в городе корабелов.

- Все наши жители и я лично благодарим Игоря Годзиша и наших соседей, архангелогородцев, передающих Северодвинску 200 деревьев. Аллей славы может быть несколько. Я прошу определить места высадки деревьев с помощью наших экологов, мнения горожан и общественности, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Глава города обратил внимание, что важно не просто высадить деревья, но и ухаживать за ними в дальнейшем.

- Определитесь, где высадка будет наиболее целесообразна, посоветуйтесь с нашими жителями, депутатами и дайте мне предложения в срок до конца этой недели, - резюмировал Игорь Скубенко.

Друзья, оставляйте ваши предложения под этим сообщением в официальной группе администрации Северодвинска в социальной сети «ВКонтакте».

Мы всё проанализируем!