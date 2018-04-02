Администрация Северодвинска поможет "Четырем лапам"

Поручение оказать содействие волонтёрам, поддерживающим бездомных животных, своему заместителю Юрию Козлову адресовал глава Северодвинска Игорь Скубенко.

На планёрке в городской администрации руководитель муниципалитета рассказал, что активисты приюта своими руками начали строить новые вольеры для животных и обратились к нему с просьбой помочь с материалами.

- Этим замечательным и добрейшим людям нужны доски, железо, гвозди, крупы и корма собакам и кошкам. Давайте подумаем, кого мы можем привлечь, чтобы помочь приюту. Оставаться в стороне нельзя, - поставил задачу Игорь Скубенко.

Юрий Козлов ответил, что работа по оказанию помощи приюту продолжится в образовательных, молодёжных и культурных организациях. Заместитель главы добавил, что администрация Северодвинска регулярно помогает бездомным животным и в финансовом плане, и в плане закупки и вывоза опилок и кормов.

Помимо этого, для помощи приюту «Четыре лапы» в крупнейших магазинах города и образовательных учреждениях установлены емкости для сбора средств.