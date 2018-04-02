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Открыт набор в детский оздоровительный лагерь "Орленок" (православная смена)

Православно-патриотическая смена пройдет в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Онежском районе с 27 июня по 17 июля 2018 года. Приглашаются участники в возрасте от 7 до 14 лет.


Организаторы — Архангельская епархия и центр «Патриот» — планируют набрать 90 ребят, которые будут распределены на три-четыре отряда.


В лагере для детей предусмотрены разные направления развития: спортивная подготовка (легкая атлетика, гимнастика, плавание, шлюпочное дело), пеший и водный туризм, основы альпинизма. Также дети будут заниматься строевой и огневой подготовкой. Кроме того, предусмотрены музыкальные занятия — разучивание бардовских, военных и патриотических песен.


Организаторы запланировали для участников смены и военно-историческую подготовку: это сюжетно-ролевые игры, конкурсы с поиском ответов на вопросы викторин и специальные тематические квесты.


«Многое зависит от погоды, — рассказал один из организаторов православной смены лагеря, глава епархиального образовательного отдела протоиерей Олег Шевчук. — Среди запланированных мероприятий спортивные игры, волейбол, баскетбол, футбол и снайпер. Также ребята будут купаться и закаляться».


По словам отца Олега, отдохнуть в лагере приглашаются воспитанники воскресных школ и дети из православных семей: «Во время этой смены там постоянно будут находиться священники Архангельской и Плесецкой епархий. Они будут беседовать с детьми, рассказывать о нашей вере, о культуре и истории православной традиции. Также ребята будут посещать богослужения в храмах Онеги».


Уточнить подробности можно у Степановой Натальи Викторовны по телефону 8 (921) 670-63-01.


14 май 11:01 | : Будни / Верую

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